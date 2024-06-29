В российском регионе разбился пилот планера

СК: в Пензенской области пилот планера упал с высоты 900 метров и погиб

В Бессоновском районе Пензенской области на территории спортивного аэроклуба планер упал с высоты 900 метров. В результате происшествия погиб 54-летний пилот, сообщило СУ СКР по региону Telegram.

Уточняется, что в воздухе произошла поломка летательного аппарата. Мужчина скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего организована следственная проверка. По результатам ее проведения следователем будет принято процессуальное решение.

Ранее в Волгоградской области парашютист со стажем разбился из-за несчастного случая. Сообщалось, что мужчина совершал прыжок и его сбил и ударил о столб порыв ветра. После падения пострадавшего госпитализировала дежурившая на аэродроме бригада скорой, но от полученных травм парашютист скончался в реанимации.