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23:05, 29 июня 2024Силовые структуры

В российском регионе разбился пилот планера

СК: в Пензенской области пилот планера упал с высоты 900 метров и погиб

Фото: СУ СКР по Пензенской области

В Бессоновском районе Пензенской области на территории спортивного аэроклуба планер упал с высоты 900 метров. В результате происшествия погиб 54-летний пилот, сообщило СУ СКР по региону Telegram.

Уточняется, что в воздухе произошла поломка летательного аппарата. Мужчина скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего организована следственная проверка. По результатам ее проведения следователем будет принято процессуальное решение.

Ранее в Волгоградской области парашютист со стажем разбился из-за несчастного случая. Сообщалось, что мужчина совершал прыжок и его сбил и ударил о столб порыв ветра. После падения пострадавшего госпитализировала дежурившая на аэродроме бригада скорой, но от полученных травм парашютист скончался в реанимации.

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      Марина Совина
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