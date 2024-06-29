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02:46, 29 июня 2024Мир

В США оценили положение Байдена в Белом доме

Кеннеди-младший: Джо Байден не принимает никаких решений в администрации США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News оценил положение американского лидера Джо Байдена в Белом доме.

По его словам, Байден не принимает никаких решений в американской администрации, а правительством управляют неизвестные гражданам Соединенных Штатов люди.

«Я думаю, что нашим правительством управляют неизвестные люди, которые дергают за ниточки, и это пугает», — отметил он.

Кеннеди-младший добавил, что прошедшие дебаты Байдена с бывшим президентом США Дональдом Трампом представляют собой «печальную историю для демократии».

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

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      Марина Совина
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