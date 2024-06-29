В США признали провал собственных СМИ в странах Глобального Юга

FDD: американским СМИ трудно бороться за внимание в странах Глобального Юга

Американским СМИ сложно конкурировать с российскими изданиями в странах Глобального Юга. Об этом говорится в докладе Фонда защиты демократии (FDD).

«Вашингтон также испытывает трудности в борьбе за умы и сердца в странах "Глобального Юга", где российские СМИ зачастую более популярны, чем западные», — отметили в FDD.

В качестве примера представители фонда сравнили количество подписчиков у RT и CNN в одной из социальных сетей. Так, на аккаунт российского телеканала подписаны 17 миллионов человек, в то время как у американского насчитывается 14 миллионов фолловеров.

Отмечается, что СМИ из США испытывают трудности в том числе и в работе с российской аудиторией.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер назвал блокировку европейских СМИ на территории России «расправой над журналистикой». По его мнению, Москва «боится правды о своих действиях». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия Москвы являются ответной мерой.