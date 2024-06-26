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07:40, 26 июня 2024Мир

Захарова отреагировала на обвинения США в «расправе над журналистикой»

Захарова: блокировка европейских СМИ в России является ответной мерой
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Блокировка европейских СМИ на территории России является ответной мерой, а не «расправой над журналистикой». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вот что это: наглость, глупость или и то, и другое, объединенное понятием «либеральная демократия». Меры ответные. Введены в связи запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всем Россию», — отреагировала Захарова.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер назвал блокировку европейских СМИ на территории России «расправой над журналистикой». По его словам, Москва «боится правды о своих действиях».

Недавно в МИД заявили, что Россия ограничит доступ к ряду европейских СМИ на территории страны. Уточнялось, что РФ ограничит вещание и доступ к интернет-ресурсам 81 СМИ и медиаоператорам Евросоюза с 25 июня. В список вошли медиакомпании из Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Чехии, Швеции и других государств.

При этом в мае Совет Евросоюза объявил, что в Европе ограничат доступ к трем российским СМИ с 25 июня. Сообщалось, что ограничения коснутся РИА Новости, изданий «Известия» и «Российская газета».

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      Евгений Силаев
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