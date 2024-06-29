RS: администрация Байдена сильнее обостряет конфликт из-за провалов ВСУ

Администрация президента США Джо Байдена сильнее обостряет конфликт и предпринимает отчаянные шаги из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в своей статье для Responsible Statecraft (RS) корреспондент Блейз Малли.

В тексте он отметил, что на каждом этапе власти США ждали и оценивали реакцию России, «прежде чем принимать более опасные решения». «В последние недели, возможно, из-за ухудшения положения Украины на поле боя этот процесс ускорился», — допустил Малли.

Журналист подчеркнул, что в начале конфликта Вашингтон говорил о недопустимости отправки американских войск на Украину, но с течением времени позиция претерпевала изменения. К примеру, США уже поставили Киеву дальнобойное оружие, танки Abrams, кассетные боеприпасы, напомнил репортер.

Также, по его словам, Белый дом разрешил украинской армии наносить удары американским оружием по некоторым целям на территории России. Помимо этого, начались разговоры о возможной отправке американских подрядчиков на Украину.

Ранее сообщалось, что США 1 июля намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на 150 миллионов долларов.