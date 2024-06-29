Военный эксперт назвал возможный ответ на американские ракеты у границ России

Военэксперт Коротченко: ответом на РСМД США у границ РФ может стать «Искандер-М»

Корпорация «Московский институт теплотехники» разработала версию ракеты увеличенной дальности для комплекса «Искандер-М» и новый комплекс средней дальности на базе одного из подвижных грунтовых ракетных комплексов. Их могут использовать в ответ на размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) у границ России, такую перспективу назвал военный эксперт, аналитик Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«Во-первых, есть возможность нарастить тактико-технические характеристики комплекса "Искандер-М" в части, касающейся его аэробаллистической и крылатой ракеты таким образом, чтобы сделать дальность пуска значительно больше, чем существующие. Такие возможности реально могут быть реализованы при наличии политического решения и выделении финансовых средств, после чего новая версия может быть поставлен на серийное производство», — рассказал военэксперт.