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12:21, 29 июня 2024Россия

Володин назвал условие дальнейшего укрепления России

Володин: дальнейшее укрепление страны зависит от молодежи

Фото: АГН «Москва»

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин в День молодежи заявил, что дальнейшее развитие России зависит от молодых людей. Его наставления и пожелания опубликованы на сайте Госдумы.

«Дальнейшее укрепление России во многом зависит от вас: от вашей активной гражданской позиции, готовности самосовершенствоваться и развиваться. Вы — будущее нашей страны», — отметил политик. Он пожелал молодому поколению россиян верить в себя, достигать успеха в делах, а также найти свое призвание, реализовать свой потенциал и стать достойными гражданами страны.

Днем ранее стало известно, что в 39 регионах РФ 29 июня состоятся фестивали Дня молодежи — 2024, организованные Росмолодежью. На площадках будут организованы интерактивные зоны, мастер-классы от ведущих экспертов, образовательные лекции, практикумы, викторины и панельные дискуссии, в том числе по национальным проектам. Праздник пройдет под девизом «Объединяем Россию!».

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      Полина Кислицына
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