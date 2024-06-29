Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев: число пострадавших при ракетной атаке на Севастополь выросло до 4

Число пострадавших при ракетной атаке на Севастополь в субботу, 29 июня, выросло до четырех. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, передает ТАСС.

Местные жители получили осколочные ранения легкой степени тяжести. Они были доставлены в больницу, одного уже отправили домой. Также повреждения получили три частных и три многоквартирных дома, семь автомобилей и один мотоцикл, сообщил губернатор.

Кроме того, в результате воздушной атаки были повреждены две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электричества оказались дома на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты, Оздоровительной.

Утром в субботу, 30 июня, Развожаев со ссылкой на службу спасения сообщил о падении осколков ракеты в районе улицы Новикова и у частного дома на Выгонной. Сообщалось, что на улице Жукова также пострадало несколько домов.

