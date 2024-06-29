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19:53, 29 июня 2024Силовые структуры

Жители Подмосковья четыре часа купались рядом с телом в мешке

Жители Подмосковья больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке

Фото: mode_st / Pixabay

Отдыхающие на пляже в Подмосковье больше четырех часов купались в пруду рядом с телом в мешке, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что упакованное в мешок тело с 11 утра субботы, 29 июня, пролежало у воды на пляже Булатниковского пруда. В это же время в воде, при температуре на улице плюс 30 градусов Цельсия, купались жители Подмосковья.

Посетители пляжа рассказали, что сразу позвонили в полицию и сообщили о случившемся. Через некоторое время территория, где находилось тело, было огорожено. После на пляж приехал следователь.

Ранее тело женщины было найдено в строительном мешке во дворе жилого дома на востоке Москвы. Сообщалось, что жертвой оказалась 42-летняя Вероника, которая приехала на новогодние праздники к дочери, обосновавшейся в Москве. Она нашла в интернете мужчину и 9 января отправилась с ним на свидание в подвал многоэтажного дома на 9-й Парковой улице. После этого дочь потеряла связь с матерью и обратилась в полицию.

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      Мария Черкасова
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