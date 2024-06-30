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09:35, 30 июня 2024Бывший СССР

Эксперт рассказал о неэффективности борьбы ВСУ с «Геранями»

Эксперт Суконкин: меры ВСУ по борьбе с «Геранями» стали малоэффективными
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Dzyuba / Shutterstock / Fotodom

Меры Вооруженных сил Украины (ВСУ) по борьбе с российскими БПЛА типа «Герань» стали малоэффективными из-за новой тактики Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «МК» заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

Суконкин рассказал о смене тактики использования «Гераней» операторами российских БПЛА. Изначально дроны запускались на высоте 100-200 метров, но после использования ВСУ расчетов ПВО со спаренными или счетверенными зенитными пулеметами ВС России сменили высоту полета на 1000 метров.

Эксперт подчеркнул, что новая тактика привела к неэффективности мер украинской ПВО по борьбе с беспилотниками. «Те [ракеты], что есть, в сотни раз дороже дешёвых "Гераней"», — добавил он.

Ранее немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке заявил о свободе России в использовании БПЛА на Украине. По его словам, Россия имеет возможность беспрепятственно использовать разведывательные БПЛА из-за потерь ПВО ВСУ.

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      Алевтина Запольская
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