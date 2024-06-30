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12:47, 30 июня 2024Мир

Наблюдатель подрался с председателем избирательного участка во Франции

В Ницце наблюдатель подрался с председателем избирательного участка

Фото: Eric Gaillard / Reuters

В Ницце наблюдатель подрался c председателем избирательного участка из-за состава комиссии. Об этом пишет Nice-Matin.

Инцидент произошел на западе города перед началом голосования в ходе первого тура парламентских выборов во Франции. Наблюдатель от правоцентристской партии «Республиканцы» пытался оспорить состав комиссии на участке номер 16 и ударил его главу.

«Я самым решительным образом осуждаю физическое нападение на председателя избирательного участка в школе Бомет», — заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Наблюдатель был задержан сотрудниками полиции, в партии осудили его поведение.

Ранее лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона о гражданской войне ожиданием его провала на выборах. По ее словам, предвыборная кампания французского лидера всегда отличалась лозунгами «я или хаос».

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      Юрий Леонов
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