Наблюдатель подрался с председателем избирательного участка во Франции

В Ницце наблюдатель подрался c председателем избирательного участка из-за состава комиссии. Об этом пишет Nice-Matin.
Инцидент произошел на западе города перед началом голосования в ходе первого тура парламентских выборов во Франции. Наблюдатель от правоцентристской партии «Республиканцы» пытался оспорить состав комиссии на участке номер 16 и ударил его главу.
«Я самым решительным образом осуждаю физическое нападение на председателя избирательного участка в школе Бомет», — заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Наблюдатель был задержан сотрудниками полиции, в партии осудили его поведение.
Ранее лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объяснила слова президента Франции Эммануэля Макрона о гражданской войне ожиданием его провала на выборах. По ее словам, предвыборная кампания французского лидера всегда отличалась лозунгами «я или хаос».