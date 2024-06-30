Россия ударила сверхмощной бомбой по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке. Уничтожено до 60 украинских бойцов

Опубликовано видео удара ФАБ-3000 ВС РФ по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

Вооруженные силы России нанесли удар фугасной авиационной бомбой ФАБ-3000 по месту дислокации Вооруженных сил Украины в населенном пункте Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР). О первом применении боеприпаса стало известно две недели назад. ФАБ-3000 является одной из самых мощных фугасных авиабомб в арсенале ВКС.

В результате удара уничтожено до 60 бойцов ВСУ

Telegram-каналы, освещающие ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО), опубликовали видео с моментом удара с применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Уточняется, что удар был нанесен по пункту управления 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ на подконтрольной Украине части ДНР.

В результате удара уничтожено до 60 украинских военных и 4 автомобиля.

«Мощнейшая фугасная авиабомба ФАБ-3000, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции, полностью уничтожила пункт временного размещения украинских формирований в Нью-Йорке», — сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Россия впервые начала применять ФАБ-3000 две недели назад

Источники в силовых структурах впервые сообщили о применении ФАБ-3000 в зоне проведения СВО две недели назад. Тогда заявлялось об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в населенном пункте Липцы Харьковской области.

После этого в соцсетях появлялось несколько видео боевого применения ФАБ-3000 с УМПК.

Основное поражающее действие ФАБ — это действие фугаса. Помимо продуктов взрыва, на объекты противника воздействуют ударная волна и осколки, возникающие при дроблении корпуса бомбы. Фугасные бомбы обладают прочным корпусом, который позволяет им проникать в грунт и пробивать межэтажные перекрытия зданий.