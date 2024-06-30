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14:04, 30 июня 2024Культура

Жена Канье Уэста прилетела с ним в Москву

Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори прилетела с ним в Москву

Фото: @biancacesori

Бьянка Цензори, жена Канье Уэста, прилетела в Москву вместе с мужем. Об этом сообщает Telergram-канал Shot.

Этой информацией с журналистами поделилась подруга модельера Гоши Рубчинского, на 40-летие которого прибыл рэпер. При этом в компании людей, гуляющих с Канье и Рубчинским, ее не заметили.

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Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что Уэст «может говорить эксцентричные вещи, но агенты вряд ли допустят» его концерт в России. Они, вероятнее всего, запретили ему выступать в РФ, поскольку подобный шаг с большой вероятностью обернется для него полной потерей западных рынков.

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      Антонина Черташ
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