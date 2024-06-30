Канье Уэсту могли запретить давать концерт в Москве

Глава агентства TCI Ратников: Уэст не будет выступать в Москве

Канье Уэст не будет давать концерт в Москве. Об этом изданию «Подъем» сообщил гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Глава TCI считает, что Уэст «может говорить эксцентричные вещи, но агенты вряд ли допустят» его концерт в России. Они, вероятнее всего, запретили ему выступать в РФ, поскольку подобный шаг с большой вероятностью обернется для него полной потерей западных рынков.

«Официальные структуры, к которым я обращался после того, как Канье заявил, что теперь он будет турить по России и Африке, боятся любой ассоциации с подобным», — отметил Ратников. По его словам, артист вполне мог приехать в Россию с частным визитом «либо за деньги, либо просто по дружбе». Однако предполагать, что его приезд означает концерт на стадионе в «Лужниках», нереалистично. Подобная вещь делается довольно долго, сложно.

«По моей информации, никто с "Лужниками" ничего подобного даже не обсуждал: ни в мае, ни в июне, ни сейчас. Все это опять похоже на фейк-ньюс каких-то эксцентричных, хайпующих личностей», — добавил Ратников.

Ранее в сети появились кадры, на которых Канье Уэст идет по Москве. Предполагается, что он приехал в Россию на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского, которому накануне исполнилось 40 лет.