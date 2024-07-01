17-летняя россиянка проиграла 88-й ракетке мира в первом круге Уимблдона

17-летняя россиянка Мирра Андреева потерпела поражение в первом круге Уимблдона

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение от представительницы Чехии Бренды Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 1 июля, и продлилась три сета. Россиянка проиграла со счетом 6:1, 3:6, 2:6. Спортсменки провели на корте 2 часа и 6 минут.

Андреева находится на 23-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Фрухвиртова является 88-й ракеткой мира.

На минувшем «Ролан Гаррос» Андреева прошла дальше всех россиян, дойдя до полуфинала. На Australian Open Андреева вылетела в четвертом круге.