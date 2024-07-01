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08:23, 1 июля 2024Мир

Байден признал собственный провал на дебатах с Дональдом Трампом

Байден описал результат дебатов с Трампом фразой «не самый лучший вечер»

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Действующий президент США Джо Байден в ходе встречи с крупными донорами для проведения его избирательной кампании в Хэмптоне, Нью-Йорк, заявил, что понимает обеспокоенность демократов результатами дебатов с Дональдом Трампом, назвав мероприятие «не самым лучшим вечером» для него. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Я понимаю беспокойство по поводу дебатов. Я все понимаю. У меня был не самый лучший вечер», — такой фразой Байден описал результаты дебатов перед 150 донорами Демократической партии США, присутствовавшим на мероприятии. По его словам, он не стал бы баллотироваться в кандидаты на пост президента, «если бы не верил, что сможет победить».

Ранее стало известно, что семья Байдена положительно отреагировала на решение политика продолжить участие в президентских выборах. Ближайшие родственники американского лидера поддержали его и попросили продолжить предвыборную кампанию.

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись 27 июня на продемократическом телеканале CNN. По оценкам зрителей и экспертов, она стала провальной для действующего главы государства. Они отмечали, что политик неуверенно держался и выглядел растерянным. После этого началась дискуссия о возможной замене Байдена на другого кандидата.

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      Дмитрий Сотак
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