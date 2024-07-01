Белоруссия пообещала ответить на санкции ЕС

МИД Белоруссии: ответ на санкции ЕС включает ужесточение условий импорта

Ответные меры Белоруссии на санкции Европейского союза (ЕС) включают ужесточение условий импорта. Об этом сообщил официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, цитирует РИА Новости.

«Правительством Беларуси уже подготовлен комплекс ответных асимметричных мер. Они будут связаны с ужесточением условий импорта и деятельности в Беларуси субъектов из недружественных стран», — рассказал он.

Глаз отметил, что ответ Минска не является инициативным. По его словам, вина лежит на руководстве Евросоюза. Как он подчеркнул, для снятия взаимных претензий будет эффективен диалог, к которому Белоруссия готова.

29 июня в Совете ЕС сообщили о распространении на Белоруссию ряда санкций, введенных против Москвы. Как объяснили представители Евросоюза, будет запрещена перевозка грузов автотранспортом, зарегистрированным в республике.