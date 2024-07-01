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03:06, 1 июля 2024Мир

Число погибших при взрыве в жилом доме в Турции увеличилось

При взрыве газа в турецком Измире погибли пять человек, еще 57 пострадали

Фото: Emilie Madi / Reuters

Число погибших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в турецком городе Измир выросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор провинции Сулейман Эльбан, передает Anadolu.

Уточняется, что еще 57 человек пострадали. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Взрыв произошел в воскресенье, 30 июня, примерно в 15:00 на первом этаже жилого дома, где расположены ресторан и пекарня. Повреждения также получили 10 домов поблизости.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших и 15 раненых.

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      Марина Совина
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