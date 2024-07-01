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16:30, 1 июля 2024Культура

Джастин Тимберлейк высмеял свои проблемы с законом

Джастин Тимберлейк во время концерта пошутил про арест за пьяное вождение

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американский певец Джастин Тимберлейк во время одного из концертов пошутил про свои проблемы с законом. Об этом пишет Page Six.

«Итак, есть ли здесь сегодня кто-нибудь, кто водит машину и... нет, я шучу», — сказал артист, общаясь со зрителями во время выступления. После того, как зал разразился смехом, певец продолжил: «Есть ли здесь сегодня кто-нибудь, кто впервые на нашем шоу?»

Ранее Тимберлейк впервые вышел на связь в соцсетях после ареста за пьяную езду и разозлил фанатов. Первым сообщением артиста после инцидента стала реклама мерча прошедшей части его мирового тура.

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      Варвара Кошечкина
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