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13:10, 1 июля 2024Из жизни

Женщина устроила вечеринку в честь развода и потратила на нее 2,5 миллиона рублей

Женщина из США потратила 2,5 миллиона рублей на вечеринку в честь развода

Фото: Michael Discenza / Unsplash

Блогер из США решила устроить вечеринку в честь развода и потратила на нее больше денег, чем на свадьбу. Об этом пишет Business Insider.

Сабриан Филипп из США познакомилась с будущим мужем на Бали в 2017 году, когда ей было 23 года, а ему 29 лет. Несколько лет они состояли в отношениях, затем вместе переехали в Шотландию, а в 2020 году бойфренд сделал Филипп предложение. Пара хотела отпраздновать свадьбу на Бали с родными и близкими, но началась пандемия, и от этого плана пришлось отказаться. В итоге женщина вышла замуж в Дании, однако из-за ограничений на торжестве не было ни родителей, ни друзей молодоженов, они наблюдали за церемонией по видеосвязи.

Несмотря на недавно заключенный брак, отношения супругов стали портиться. Они ссорились из-за финансовых вопросов, к тому же муж Филипп часто и надолго уезжал в Австралию, где живет его сын. В конце концов в 2023 году пара приняла решение о разводе. Филипп ощущала растерянность и разочарование и рассказывала о своих эмоциях подписчикам. В конце концов она решила изменить стереотипы о разводе как о трагедии. Всего Филипп потратила на вечеринку 30 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей).

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Она объяснила, что захотела отпраздновать начало новой главы в жизни. Сначала Филипп сделала себе ринопластику и несколько косметологических процедур. Вернувшись в США, она организовала вечеринку, на которую позвала друзей и родственников. Женщина заказала торт в виде черного сердца, на котором было написано «Самая горячая бывшая жена». Вместе с подругами Филип снялась в эротической фотосессии, для которой они позировали в сексуальном черном кружевном белье. А после все гости отправились в ресторан на берегу океана в Майами, где все пили шампанское и ели морепродукты. В конце праздника Филипп выбросила свое обручальное платиновое кольцо Cartier, которое сама купила в Копенгагене, в океан.

По ее словам, все гости остались довольны и праздник стоил каждого потраченного доллара.

Ранее сообщалось, что женщина, вышедшая замуж за себя, решила снова начать встречаться с мужчинами и завести любовника. По ее словам, она вышла замуж за себя, потому что с детства мечтала о свадьбе.

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      Антонина Черташ
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