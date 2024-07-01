В России взыскали с Google 10 миллиардов рублей

Суд в Москве взыскал с Google 10 млрд руб. в пользу ее российского подразделения

Арбитражный суд Москвы взыскал с американской компании Google несколько миллиардов рублей в пользу ее обанкротившегося российского подразделения ООО «Гугл». Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что суд удовлетворил требование конкурсного управляющего российского подразделения корпорации Валерия Таляровского, признав незаконным перечисление ООО «Гугл» почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов материнской компании Google и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей. В результате суд взыскал с американской корпорации десять миллиардов рублей в пользу ее российской «дочки».

В апреле стало известно, что процедуру банкротства российской «дочки» Google продлили еще на полгода. Российская дочерняя компания американской корпорации была признана банкротом в октябре прошлого года.

Перед этим сообщалось, что конкурсный управляющий ООО «Гугл» потребовал десять миллиардов рублей от Google.