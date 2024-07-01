Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:27, 1 июля 2024Бывший СССР

Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

Оппозиция раскритиковала власти Грузии за встречу с Хабибом Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Грузинскую оппозицию разозлила встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и мэра Тбилиси Кахи Каладзе с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в Кельне. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам заместителя генсека оппозиционного «Единого национального движения» Ираклия Павленишвили, встреча с российским спортсменом «позорит Грузию на международной арене». Он также назвал правящую партию «прорусской» и «настоящей бандой», призвав учесть это на парламентских выборах, запланированных на 26 октября.

30 июня в Кельне состоялся футбольный матч между сборными Грузии и Испании. Нурмагомедов признался, что «болел за Грузию» и, несмотря на поражение, грузинские футболисты «молодцы в любом случае».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Поступала в медколледж, а закончила шарагу!» Российская студентка устроила скандал на выпускном. Что ее возмутило?

      Живущий в США комик раскрыл отношение местных к русским

      Перспективы авторынка в России после ужесточения выдачи кредитов оценили

      В течение пяти лет мужчина выращивал в своем огороде тысячи кустов конопли и попался

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше