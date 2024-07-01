Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

Оппозиция раскритиковала власти Грузии за встречу с Хабибом Нурмагомедовым

Грузинскую оппозицию разозлила встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и мэра Тбилиси Кахи Каладзе с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в Кельне. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам заместителя генсека оппозиционного «Единого национального движения» Ираклия Павленишвили, встреча с российским спортсменом «позорит Грузию на международной арене». Он также назвал правящую партию «прорусской» и «настоящей бандой», призвав учесть это на парламентских выборах, запланированных на 26 октября.

30 июня в Кельне состоялся футбольный матч между сборными Грузии и Испании. Нурмагомедов признался, что «болел за Грузию» и, несмотря на поражение, грузинские футболисты «молодцы в любом случае».