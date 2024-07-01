Губернатор высказался о будущем «Крокуса»

Губернатор Воробьев: часть сгоревшего «Крокуса» могут отдать под выставки

Часть концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего в результате теракта, скорее всего, передадут под выставочные площади после восстановления здания. О будущем объекта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что власти региона обсуждают этот вопрос с собственником.

Ранее Воробье заявил, что концертного зала на месте «Крокус Сити Холла» уже не будет. До этого он сообщал, что там могут разбить сквер или зимний сад.

По мнению экспертов, восстановление «Крокуса» после теракта обойдется в четыре-семь миллиардов рублей без учета оборудования.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в подмосковный «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали свыше 500 человек.