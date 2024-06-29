«Концертного зала там больше не будет». Губернатор Подмосковья прокомментировал планы по восстановлению «Крокуса»

Воробьев: концертного зала на месте «Крокус Сити Холла» не будет

Концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом в субботу, 29 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так глава Подмосковья прокомментировал планы властей региона по восстановлению сгоревшего здания.

Концертного зала там больше не будет Андрей Воробьев губернатор Московской области

Обсуждается идея создания сквера или зимнего сада

19 июня Воробьев сказал, что на месте концертного зала «Крокус» после теракта могут сделать сквер или зимний сад.

Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта Андрей Воробьев губернатор Московской области

В начале июня глава Подмосковья говорил, что на месте концертного зала может появиться сквер с памятником. Тогда он отметил, что мнение властей по этому вопросу «полностью совпадает с общественным», идет обсуждение.

При этом, подчеркнул Воробьев, финальное решение будет принимать владелец объекта — глава Сrocus Group Араз Агаларов. В компании сообщили, что пока необходимо дождаться итогов соответствующих экспертиз здания.

В конце марта сын Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что приоритетным в вопросе восстановления «Крокуса», возможно, станет мнение президента России Владимира Путина. «Думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — сказал он.

Восстановление «Крокуса» оценили в миллиарды рублей

По оценке вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта будет стоить примерно четыре-семь миллиардов рублей без учета концертного оборудования.

При этом Люлин отметил, что расчеты являются условными, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара остаются неизвестными — как и то, можно ли их использовать в дальнейшем или дешевле снести здание и возвести новое.

В то же время проведенный среди москвичей и жителей Подмосковья в марте опрос показал, что большинство (57 процентов) из них считают, что на месте «Крокуса» необходимо разбить парк и установить мемориал. 24 процента опрошенных считают, что концертный зал следует восстановить. Остальные респонденты не смогли дать точный ответ на вопрос.

