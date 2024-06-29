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06:51, 29 июня 2024Россия

«Концертного зала там больше не будет». Губернатор Подмосковья прокомментировал планы по восстановлению «Крокуса»

Воробьев: концертного зала на месте «Крокус Сити Холла» не будет

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом в субботу, 29 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так глава Подмосковья прокомментировал планы властей региона по восстановлению сгоревшего здания.

Концертного зала там больше не будет

Андрей Воробьевгубернатор Московской области
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Обсуждается идея создания сквера или зимнего сада

19 июня Воробьев сказал, что на месте концертного зала «Крокус» после теракта могут сделать сквер или зимний сад.

Сейчас с собственником обсуждается идея создания сквера или зимнего сада, культурного объекта, который будет чтить память погибших во время этого теракта

Андрей Воробьевгубернатор Московской области

В начале июня глава Подмосковья говорил, что на месте концертного зала может появиться сквер с памятником. Тогда он отметил, что мнение властей по этому вопросу «полностью совпадает с общественным», идет обсуждение.

При этом, подчеркнул Воробьев, финальное решение будет принимать владелец объекта — глава Сrocus Group Араз Агаларов. В компании сообщили, что пока необходимо дождаться итогов соответствующих экспертиз здания.

В конце марта сын Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что приоритетным в вопросе восстановления «Крокуса», возможно, станет мнение президента России Владимира Путина. «Думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение», — сказал он.

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Восстановление «Крокуса» оценили в миллиарды рублей

По оценке вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта будет стоить примерно четыре-семь миллиардов рублей без учета концертного оборудования.

При этом Люлин отметил, что расчеты являются условными, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара остаются неизвестными — как и то, можно ли их использовать в дальнейшем или дешевле снести здание и возвести новое.

В то же время проведенный среди москвичей и жителей Подмосковья в марте опрос показал, что большинство (57 процентов) из них считают, что на месте «Крокуса» необходимо разбить парк и установить мемориал. 24 процента опрошенных считают, что концертный зал следует восстановить. Остальные респонденты не смогли дать точный ответ на вопрос.

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      Марина Совина
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