Инстасамка опубликовала фото в прозрачном топе и мини-юбке

24-летняя российская рэперша Инстасамка снялась в прозрачном топе и мини-юбке

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 24-летняя исполнительница позировала на фоне темно-синей шторы и красного кресла. Так, она снялась в прозрачном облегающем топе черного цвета, сквозь который просвечивал красный бюстгальтер. Кроме того, знаменитость надела расклешенную мини-юбку с оборками и пояс-корсет.

В то же время она примерила капроновые колготки и остроносые туфли на каблуках. Звезда уложила волосы в пучок и дополнила образ серьгами в виде цветов с цепочками и узкими очками с прозрачными линзами.

В июне бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прошлась по улице Москвы в черных прозрачных штанах.