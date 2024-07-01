Изменились условия записи детей в школы в Подмосковье

В Подмосковье отменили правило обязательной регистрации для записи в школу

В Московской области 6 июля начнется вторая волна записи в первый класс. Заявление о приеме в школу можно подать не по месту регистрации, сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Записать ребенка в первый класс можно через портал госуслуг Московской области. Ответ на заявление поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи.

В министерстве подчеркнули, что оригиналы документов в школу приносить не нужно, все данные будут проверяться удаленно.

Прием заявок открыт до 5 сентября. В случае отсутствия мест в желаемой школе, ребенок может быть зачислен в ближайшую к месту жительства школу, где есть свободные места.

