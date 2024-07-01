Маск обвинил вице-президента США во лжи

Бизнесмен Илон Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи. Пост Маска опубликован в соцсети Х.

Подобным образом предприниматель отреагировал на опубликованный ранее пост Харрис, в котором она заявила, что кандидат в американские президенты Дональд Трамп якобы собирается на федеральном уровне запретить аборты в США.

«Когда политики или по крайней мере стажер, который ведет их аккаунт, выучат, что на этой платформе это больше не работает?» — написал Маск.

Ранее Маск согласился с тем, что осознание когнитивной деградации президента США Джо Байдена объединило американцев.