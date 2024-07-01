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10:41, 1 июля 2024Россия

Мигранта решили отправить на фронт вместо получения российского гражданства

NGS24.RU: мигранта пригласили на СВО после запроса на российское гражданство
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Мигранта решили пригласить на специальную военную операцию (СВО) на Украине после запроса на получение российского гражданства. Об этом пишет NGS24.ru.

44-летний гражданин Таджикистана уже находился в зоне СВО в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Он получил ранение — у него диагностировали контузию, а в бедре нашли осколки снарядов. По возвращении он хотел получить гражданство России, но вместо этого ему предложили вновь отправиться на фронт, но уже не как вагнеровцу, а по линии Минобороны.

«Они мне предложили обратно в СВО ломануться. Езжайте, говорят, через Министерство обороны (...) А еще сказали пытаться снова вызванивать вагнеров, которые якобы должны мне помочь с гражданством. А все эти номера ЧВК уже недоступны», — рассказал изданию боец.

В России он несколько лет жил без паспорта. При этом обзавелся семьей с тремя детьми. Со слов мигранта, изначально он попытался заключить контракт с Минобороны, но из-за отсутствия документов ему отказали, и тогда он отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Там, в частности, мужчине обещали помочь с гражданством.

«Я пошел в ФМС с документами, со справками о том, что я участник СВО. Они мне там сказали, что какие-то законы поменялись и надо переделать документы. Ну, думаю, ладно, бог с ним. Всякое же в жизни бывает. Переделал. Опять не то. А теперь вообще молчат. И вся тягомотина затянулась на полгода», — рассказал собеседник издания.

Ранее в Госдуму внесли поправку, которая обязывает въезжающих в Россию мигрантов поддерживать СВО. В противном случае им будет грозить высылка.

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      Елена Торубарова
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