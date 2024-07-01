МСЭ потребовал от России прекратить вмешательства в работу европейских спутников

Reuters: МСЭ потребовал от РФ прекратить вмешательства в работу спутников

Комитет Международного союза электросвязи (МСЭ) потребовал от России прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что с жалобами на создание помех в работе спутников обратились Украина, Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург. В частности, некоторые из них столкнулись с неисправностью систем GPS, что создало трудности в управлении самолетами.

По информации агентства, в создании помех подозревают Россию. Так, Франция и Швеция сообщили, что вредоносный сигнал шел с наземных станций в Московской и Калининградской областях.

Ранее гендиректор Slingshot Aerospace по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) и информации Дилан Кинслер сообщил изданию Defense One, что Управление перспективных исследований и разработок Минобороны США доверило компании отслеживание перемещений всех иностранных спутников, включая российские разведывательные аппараты.

Ракета «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур в Казахстане 13 марта 2023 года.

