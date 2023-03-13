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02:56, 13 марта 2023Наука и техника

Ракета «Протон-М» со спутником «Луч-5Х» стартовала с Байконура

«Роскосмос»: ракета «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с Байконура

Фото: Космический центр «Южный» / Госкорпорация «Роскосмос» / Telegram

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Пуск был выполнен в 02:13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома. «Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что это четвертый пуск российских ракет-носителей в 2023 году. Для «Протона-М» данный полет стал 115-м, для «Бриза-М» — 107-м в истории. 

8 марта «Роскосмос» впервые опубликовал видео с отделением первой ступени тяжелой ракеты «Протон-М». В феврале госкорпорация сообщила, что на ракете «Протон-М», запущенной с космодрома Байконур, вместе с гидрометеорологическим аппаратом «Электро-Л» №4 отправил к космос спектрометр СКИФ-ВЭ.

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Марина Совина
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