Канье Уэст назвал своих сотрудников рабами и получил повестку в суд

Сотрудники Канье Уэста подали в суд на рэпера за оскорбительное поведение

Сотрудники американского рэпера и дизайнера Канье Уэста подали на него в суд за оскорбительное общение в рабочем чате. Об этом сообщает The Washington Post.

Восемь бывших сотрудников Yeezy, некоторые из которых являются несовершеннолетними, утверждают, что артист и другие руководители не платили членам команды за сверхурочную работу, жестоко с ними обращались и унижали их, называя «рабами» и «новыми рабами».

Экс-работники потребовали возместить им моральный ущерб, а также выплатить зарплату, которую они не получили.

Официальный представитель Уэста Майло Яннопулос отверг все обвинения и назвал иск «шуткой» и «самым нечестным делом», которое он когда-либо видел.

Ранее информацию о концерте Уэста в Москве опровергли.