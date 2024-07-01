Канье Уэст назвал своих сотрудников рабами и получил повестку в суд

Сотрудники американского рэпера и дизайнера Канье Уэста подали на него в суд за оскорбительное общение в рабочем чате. Об этом сообщает The Washington Post.
Восемь бывших сотрудников Yeezy, некоторые из которых являются несовершеннолетними, утверждают, что артист и другие руководители не платили членам команды за сверхурочную работу, жестоко с ними обращались и унижали их, называя «рабами» и «новыми рабами».
Экс-работники потребовали возместить им моральный ущерб, а также выплатить зарплату, которую они не получили.
Официальный представитель Уэста Майло Яннопулос отверг все обвинения и назвал иск «шуткой» и «самым нечестным делом», которое он когда-либо видел.
Ранее информацию о концерте Уэста в Москве опровергли.