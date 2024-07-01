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09:29, 1 июля 2024Экономика

Названа причина разъединения вагонов «Иволги»

Вагоны «Иволги» на МЦД-3 разъединились из-за дефекта сцепного устройства

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вагоны поезда «Иволга» на МЦД-3 в Подмосковье разъединились из-за скрытого производственного дефекта сцепного устройства. Причину аварии назвала пресс-служба производителя поездов «Трансмашхолдинг», передает РБК.

Компании пообещала проверить поезда «Иволга» из поставки 2024 года и начать лучше контролировать сцепные устройства. В пресс-служба добавили, что поставщик сцепного устройства с дефектом будет оштрафован. Сумма штрафа не уточняется.

Инцидент с разъединением вагонов «Иволги» произошел 27 июня в районе станции Кратово в Раменском городском округе. После отрыва вагона поезд остановился, пассажиры вышли на платформу. В аварии никто не пострадал.

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      Александра Качан
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