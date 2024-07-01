Названа причина разъединения вагонов «Иволги»

Вагоны поезда «Иволга» на МЦД-3 в Подмосковье разъединились из-за скрытого производственного дефекта сцепного устройства. Причину аварии назвала пресс-служба производителя поездов «Трансмашхолдинг», передает РБК.
Компании пообещала проверить поезда «Иволга» из поставки 2024 года и начать лучше контролировать сцепные устройства. В пресс-служба добавили, что поставщик сцепного устройства с дефектом будет оштрафован. Сумма штрафа не уточняется.
Инцидент с разъединением вагонов «Иволги» произошел 27 июня в районе станции Кратово в Раменском городском округе. После отрыва вагона поезд остановился, пассажиры вышли на платформу. В аварии никто не пострадал.