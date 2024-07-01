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21:42, 1 июля 2024Мир

Небензя оценил инициативу Трампа по Украине

Небензя: конфликт на Украине невозможно уладить за сутки
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Конфликт на Украине, несмотря на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, невозможно уладить за сутки. Об этом пишет РИА Новости.

«Украинский кризис не может быть разрешен за один день», — отметил он.

До этого Дональд Трамп не раз заявлял, что при переизбрании планирует добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной за 24 часа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия может занять всю территорию Украины. Таким образом он повторил озвученный во время дебатов с главой США Джо Байденом тезис. Также бывший президент Штатов подчеркнул, что при нем Россия «ничего не приобрела».

27 июня прошли первые дебаты между Байденом и Трампом. Мероприятие назвали одним из самых судьбоносных в истории страны. Во время дебатов Джо Байден назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а Дональд Трамп обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.

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      Марина Совина
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