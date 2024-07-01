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12:08, 1 июля 2024Наука и техника

Обнаружены хорошо сохранившиеся трилобиты

Science: обнаружены хорошо сохранившиеся окаменелости трилобитов

Фото: Wes Warren / Unsplash

Международная группа ученых обнаружила самую большую коллекцию трилобитов, возраст которых превышает 500 миллионов лет. Эти окаменелости были найдены в горном хребте Высокий Атлас в Марокко и получили название «помпеянских» трилобитов благодаря своей удивительной сохранности. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Трилобиты кембрийского периода благодаря быстрому захоронению в вулканическом пепле сохранили свою трехмерную анатомию. Это позволило ученым детально охарактеризовать их структуру, включая мягкие ткани, которые редко встречаются в ископаемых остатках. Были изучены сегменты тел трилобитов, конечности и волосообразные структуры, а также пищеварительный тракт.

Исследователи проанализировали окаменелости с помощью компьютерной томографии и моделирования виртуальных рентгеновских срезов. Ранее считалось, что трилобиты имели три пары головных придатков за длинными усиками, но у новых видов было четыре пары. Придатки, имевшие изогнутые ложкообразные основания, были настолько маленькими, что остались незамеченными в менее хорошо сохранившихся окаменелостях.

Благодаря твердому кальцинированному экзоскелету, который часто хорошо сохраняется в ископаемых остатках, трилобиты являются одними из наиболее изученных ископаемых морских животных. За последние два столетия палеонтологи описали более 20 тысяч видов.

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      Александр Еникеев
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