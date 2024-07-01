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10:11, 1 июля 2024Силовые структуры

Полицейского обвинили в подбросе муляжа наркотиков россиянину

СК обвинил в превышении полномочий замглавы ОРЧ СБ ГУ МВД Красноярского края

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий заместителю начальника оперативно-разыскной части (ОРЧ) собственной безопасности (СБ) ГУ МВД России по Красноярскому краю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, полицейский участвовал в подбросе муляжа наркотиков 28-летнему жителю Красноярска, чтобы потом вымогать у него взятку в 300 тысяч рублей. Деньги требовал и затем получил, как считает следствие, бывший замначальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаил Привалихин.

В настоящее время замглавы ОРЧ СБ судят за получение взяток на 1,8 миллиона рублей.

Привалихин же был осужден 11 июня на 12 лет лишения свободы за коррупцию. Суд установил, что он получил взяток на общую сумму девять миллионов рублей от руководителя компании по оказанию ритуальных услуг. За денежное вознаграждение Привалихин обещал бизнесмену покровительство и помощь с урегулированием конфликта с конкурентом. Взятки передавались в виде денег, оплаты отпуска супруги экс-полицейского, покупки охотничьего карабина Браунинг БАР МК 3, телефона марки IPhone.

По эпизоду с подбросом муляжа наркотиков красноярцу Привалихина судят в Южно-Сахалинском городском суде.

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      Любовь Ширижик
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