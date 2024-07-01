В Тамбове студентка медколледжа раскритиковала качество образования на выпускном

Студентка Тамбовского областного медицинского колледжа выступила на выпускном с речью, в которой раскритиковала качество образования в учебном заведении. Скандальное видео выступления выпускницы заинтересовало СМИ, а также Министерство образования региона.

Публично раскритиковавшей медколледж на глазах студентов, их родителей и преподавателей оказалась Дарья Петрунина — выпускница отделения лабораторной диагностики. В своей речи девушка отметила, что могла бы назвать свой колледж лучшим и поблагодарить педагогов за полученные знания, однако «увы, реальность немного другая».

Выпускница поставила под сомнение качество образования в медколледже

По словам выпускницы, за время обучения в медколледже она полностью разочаровалась в профессии. Она отметила, что за четыре года постоянно сталкивалась с непрофессионализмом преподавателей. Педагогов учебного заведения она обвинила в пренебрежительном отношении к ученикам отделения лабораторной диагностики. По мнению Петруниной, они считали эту профессию не той, на которую стоит тратить свои время и силы.

Такое ощущение, что многие забывали о существовании моей группы, а многие и вовсе опомнились, когда сидели на комиссии по защите диплома. Мы же лаборанты — не та специальность, на которую нужно тратить свои силы Дарья Петрунина выпускница Тамбовского областного медицинского колледжа

Она рассказала, что администрация колледжа волнуется лишь о престиже и способах произвести благоприятное впечатление, а не о том, чтобы студенты получили знания. «Ведь важна не оценка — ее вам и так нарисовать могут — а то, чтобы не было негативных отзывов о колледже после выпуска», — указала она. Россиянка добавила, что на защите диплома комиссии были важны не ее знания, а лишь то, что она осознала, что была неправа.

Помимо этого выпускница пожаловалась на невнимание преподавателей и руководства учебного заведения к студенческой жизни и учебному процессу в целом, подчеркнув, что им ставили пары в десять вечера. Кроме того, Петрунина поблагодарила однокурсников, с которыми «плыла на тонущем корабле», и понадеялась, что в будущем им «повезет больше, чем здесь».

Меня зовут Петрунина Дарья, и я поступала в Тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу Дарья Петрунина выпускница Тамбовского областного медицинского колледжа

В Минобразования региона отреагировали на ситуацию со скандалом на выпускном

После того как ролик с выступлением Петруниной распространился по социальным сетям, на ситуацию отреагировала министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова. Она заверила, что «эмоциональное выступление выпускницы» не останется без внимания и по всем озвученным в речи девушки фактам будет проведена проверка. Министр пообещала, что лично встретится с выпускниками и обсудит все вопросы.

Котельникова напомнила, что медколледж, который оказался в центре скандала, ведет свою историю с 1868 года и более чем за 150 лет работы было подготовлено более 50 тысяч средних медицинских работников разных специальностей.

Позднее министр сообщила, что встретилась с выпускницей. По словам Котельниковой, претензии девушки связаны с тем, что «на защите диплома она получила не ту отметку, на которую рассчитывала». Она добавила, что не успела пообщаться с другими студентами, но обязательно встретится с выпускниками и старшекурсниками.

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В самом колледже официальных заявлений не делали. Как пишет издание «Блокнот», «судя по комментариям в соцсетях, руководство колледжа на слова студентки ответило со своей точки зрения: кто хочет, тот учится, а кто не хочет — ищет причины и оправдания».

Тем временем «Газета.Ru» сообщила, что после скандала студентов тамбовского медколледжа якобы начали просить оставить положительные отзывы об учебном заведении. По информации издания, колледж обзванивает учащихся и просит опровергнуть речь Петруниной, однако студенты отказываются это делать. Сама выпускница призналась, что получает сейчас «невероятную поддержку». По ее словам, за годы учебы она была свидетельницей многих спорных моментов, однако ситуация на защите диплома стала последней каплей. В заключение она упомянула, что не собирается идти в медицину и планирует уйти в другую профессию.