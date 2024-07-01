Пушков усомнился в «ультраправости» партии ле Пен

Пушков: «Национальное сопротивление» — не ультраправая партия

Называть «Национальное сопротивление» под руководством Марин ле Пен ультраправой партией неправильно, она таковой не является. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ряд российских СМИ именуют «Национальное сопротивление» ультраправой партией, повторяя этот тезис за французскими коллегами и сторонниками президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что в европейской стране таким образом пытаются «запугать избирателей угрозой со стороны "ультра-правых" и "фашистов"».

«На деле же это правая национальная партия, выступающая против свободной миграции, против диктата Брюсселя и отправки войск на Украину. И что здесь ультраправого?» — усомнился Пушков.

Сенатор подчеркнул, что кроме «Национального сопротивления» в Европе не осталось правых партий.

Ранее «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Фракция получила 33,4 процента голосов. Второе место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Коалиция французского лидера Эммануэля Макрона с 20,76 процента голосов заняла третье место.

