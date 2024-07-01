Россиянин справлял нужду на движущемся судне и выпал за борт

Житель Приморья справлял нужду на движущемся судне и выпал за борт

Житель Тернейского района Приморского края выпал за борт движущегося судна, справляя нужду. Происшествие с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Пиратская бухта».

На опубликованном ролике видно, как россиянин стоит у края судна. Мужчина не удерживает равновесия и падает за борт.

Информацию о случившемся подтвердили в транспортной полиции. На данный момент приморца найти не удалось. Сотрудники экстренных служб ведут поисковые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону десятилетняя школьница выпала из автобуса на проезжую часть.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Оперативники начали проводить все необходимые мероприятия.