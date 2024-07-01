Россиянин с помощью гантели попытался избавиться от жены и сел на шесть лет

В Белгородской области суд приговорил к 6 годам мужчину за попытку убить жену

В Белгородской области суд приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за попытку расправиться с женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, днем 29 декабря 2023 года осужденный был в доме супруги в Шебекино. Там пара в очередной раз поссорилась из-за предстоящего развода. Во время конфликта мужчина повалил женщину на пол и начал избивать ее гантелью. Когда женщина потеряла сознание, подсудимый сообщил о произошедшем в полицию.

Прибывшие на место происшествия силовики обнаружили, что женщина жива. Они незамедлительно вызвали скорую помощь. Врачам удалось спасти жизнь пострадавшей.

Ранее в петербургском Колпино задержали 69-летнего пенсионера, который избил и изнасиловал 55-летнюю бывшую супругу.