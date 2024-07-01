Россиянина приговорили к колонии за попытку воевать на стороне Украины

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину за попытку воевать против России

В Краснодарском крае суд приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за попытку уехать на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину признали виновным по статьям 30, 275 («Покушение на госизмену») и 30, 205.5 («Покушение на участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Сотрудники регионального УФСБ задержали осужденного при попытке выехать на территорию Украины. Подсудимый хотел вступить в ряды украинских военизированных объединений, признанных террористическими и запрещенными в России.

Ранее сотрудники ФСБ уличили жителя Брянской области в передаче украинской спецслужбе данных о Российской армии.