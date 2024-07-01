Россиянка купила три лотерейных билета по 90 рублей и выиграла почти семь миллионов

Жительница Волгограда выиграла в лотерею 6,7 миллиона рублей

Жительница Волгограда купила три лотерейных билета по 90 рублей и выиграла почти 7 миллионов. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что в общей сложности мастер заводского отдела технического контроля из российского города получила 6,7 миллиона рублей. Такой крупный выигрыш ей принесли любимые числа — 11 и 29.

Опасаясь реакции недоброжелателей, женщина отказалась раскрывать свое имя. При этом она рассказала, что приобретает лотерейные билеты уже на протяжении года. До этого ей удавалось выиграть лишь 30 тысяч.

Ранее двое жителей Новосибирской области выиграли в лотерею миллионы рублей. Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток.