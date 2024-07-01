Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:21, 1 июля 2024Моя страна

Россиянка купила три лотерейных билета по 90 рублей и выиграла почти семь миллионов

Жительница Волгограда выиграла в лотерею 6,7 миллиона рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Жительница Волгограда купила три лотерейных билета по 90 рублей и выиграла почти 7 миллионов. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что в общей сложности мастер заводского отдела технического контроля из российского города получила 6,7 миллиона рублей. Такой крупный выигрыш ей принесли любимые числа — 11 и 29.

Материалы по теме:
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Опасаясь реакции недоброжелателей, женщина отказалась раскрывать свое имя. При этом она рассказала, что приобретает лотерейные билеты уже на протяжении года. До этого ей удавалось выиграть лишь 30 тысяч.

Ранее двое жителей Новосибирской области выиграли в лотерею миллионы рублей. Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      В Греции пилот истребителя катапультировался после посадки

      Зеленский оказался недоволен новым главкомом ВСУ

      Дети волонтеров из российского региона купили машину бойцам СВО

      Появились подробности о скандальной речи выпускницы российского колледжа

      Человек-собака нашел друга другой породы и попал на видео

      В сети восхитились внешностью 46-летней Любови Толкалиной в бикини

      Российские корабли вооружат «Панцирями» для борьбы с дронами

      Популярный российский комик посетил США и раскрыл минус страны

      Европейского техногиганта передали кредиторам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше