Россиянка заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

«4 канал»: жительница города Реж заявила о связи с ООН и подожгла квартиру

Жительница города Реж Свердловской области заявила о связи с Организацией Объединенных Наций (ООН) и подожгла свою квартиру на улице Калинина. Об этом сообщил городской «4 канал».

Как выяснило издание, во время пожара россиянка демонстрировала иконы в окно квартиры, из которой валил дым. Кроме того, женщина кричала, что она жена президента.

Соседи рассказали, что пенсионерка в последнее время ведет себя неадекватно: постоянно провоцирует конфликты и ругается матом. У пенсионерки есть задолженность по коммунальным платежам, достигающая миллиона рублей. Жильцы дома отметили, что у соседки четверо взрослых детей, но они ее не навещают.

Ранее сообщалось, что мужчина забаррикадировался в квартире с восьмилетним сыном на улице Старый Гай в районе Вешняки на востоке Москвы. К месту направились представители оперативных служб. Официальные органы ситуацию не комментировали.