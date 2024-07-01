Минобороны: бойцы ВДВ разработали план скрытого подхода к селу Раздоловка в ДНР

Десантники тульского гвардейского соединения ВДВ разработали план скрытого подхода к селу Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По словам командира штурмовой роты Евгения, после создания плана был взят под контроль важный перекресток, затем пошли группы других подразделений, которые обеспечили продвижение по населенному пункту.

«Огневые средства мы использовали очень разные, начиная от беспилотников разведывательных, которые летали со сбросами, заканчивая артиллерией», — раскрыл детали штурма военнослужащий.

Ранее российские военные спасли мирных жителей из ДНР, которые два месяца прятались в подвале от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы РФ организовали спасательную операцию и эвакуировали семь человек из населенного пункта Калиновка под Часовым Яром.