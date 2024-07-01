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11:42, 1 июля 2024Из жизни

Самый старый мужчина США раскрыл секреты долголетия

110-летний мужчина из США пожертвовал свой мозг науке

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

110-летний мужчина из США стал самым старым здоровым донором, который пожертвовал мозг науке. Об этом пишет Business Insider.

В 2024 году Морри Маркофф ненадолго стал самым старым мужчиной, живущим в США, но в начале июня его не стало. Несмотря на преклонный возраст, Маркофф сохранял ясность ума и не страдал неврологическими заболеваниями. Изучение его мозга может помочь исследователям понять процесс снижения когнитивных способностей и старения в рамках проекта «Донор мозга».

Дочь Маркоффа, Джудит Хансен, раскрыла секреты долголетия отца. По ее словам, мужчина всегда придерживался здоровой диеты и был физически активным. Вместе с женой Бетти он много лет подряд совершал ежедневные прогулки, проходя по пять километров. Даже после 90-летнего юбилея Маркоффа пара не изменила своей привычке. А в последние годы долгожитель гулял дома вокруг обеденного стола, называя этот маршрут своей «гоночной трассой».

Маркофф избегал полуфабрикатов и пищи с большим количеством добавок. Он предпочитал домашнюю еду и старался во всем придерживаться умеренности. Кроме того, в семье избегали пластиковых бутылок, которые сейчас некоторые исследователи связывают с развитием диабета.

При этом Маркофф даже в почтенном возрасте оставался любопытным и постоянно занимался самообразованием — он много читал и делился своими знаниями с окружающими. А после 2000-го года он начал каждый день писать и вскоре опубликовал собственную книгу. В 103 года он посещал книжные встречи и раздавал автографы читателям.

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Ранее сообщалось, что женщина из США продолжила работать в собственном магазине после столетнего юбилея. По ее словам, ей нравится на работе и она не хочет уходить на пенсию.

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      Антонина Черташ
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