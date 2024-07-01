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04:21, 1 июля 2024Мир

Семья Байдена назвала виновных в его провальном выступлении на дебатах с Трампом

Politico: семья Байдена считает, что в провале на дебатах виновны его советники

Фото: Brian Snyder / Reuters

Семья президента США Джо Байдена считает, что в неудачном выступлении политика на предвыборных дебатах виноваты его советники. Об этом рассказала газета Politico со ссылкой на три источника, пожелавших остаться анонимными.

Они сообщили, что члены семьи американского лидера призвали его наказать советников, понизив их в должности или уволив. Однако, как утверждают собеседники издания, Байден вряд ли прислушается к их совету.

Семья президента обвиняет его советников, в частности, в том, что политику не удалось «перейти в наступление». Кроме того, близкие Байдена полагают, что советники несут ответственность за то, что тот был сконцентрирован на защите проделанной им работы вместо освещения планов на второй президентский срок, а также за его переутомление.

Ранее семья Байдена отреагировала на его решение продолжить участие в президентских выборах. Ближайшие родственники главы государства поддержали его и попросили продолжить предвыборную кампанию.

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      Марина Совина
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