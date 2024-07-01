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15:59, 1 июля 2024Мир

США отправили самолет проследить за учениями России и Белоруссии

Самолет RC-135 США пролетел вблизи границ Белоруссии и Калининградской области
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Tim Felce / Wikimedia

Самолет для радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint Военно-воздушных сил (ВВС) США пролетел вблизи границ Белоруссии и Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные cервиса Flightradar.

Самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным JAKE17 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и проследовал в Польшу и Литву. Он пролетел вблизи границы Калининградской области, Белоруссии, а также акватории Балтийского моря, после чего вернулся на британскую авиабазу.

Вероятно, самолет отправили проследить за возможными учениями России и Белоруссии с отработкой тактического ядерного оружия.

11 июня в России начался второй этап совместных с Белоруссией учений нестратегических ядерных сил. Как уточнили в Минобороны России, они проводятся для обеспечения суверенитета и территориальной целостности союзного государства. В ходе второго этапа учений будут отработаны вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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      Семен Александров
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