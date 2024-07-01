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02:18, 1 июля 2024Мир

Супруга Макрона попала в неловкую ситуацию на выборах

Первая леди Франции Брижит попала в неловкую ситуацию при голосовании на выборах

Фото: Yara Nardi / Pool / Reuters

Первая леди Франции Брижит Макрон попала в неловкую ситуацию при голосовании на парламентских выборах. Соответствующие кадры публикует телеканал BFMTV.

Супруга французского лидера перепутала порядок действий, решив поставить подпись в списке избирателей перед тем, как опустить свой бюллетень в урну. На записи видно, как она подходит к сотруднику со списком, собираясь расписаться, из-за чего работнику участка пришлось вмешаться.

После этого жена главы государства, улыбаясь, подошла к урне, опустила бюллетень и вернулась обратно, чтобы поставить подпись.

По предварительным данным, победу на выборах одерживает партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая может получить до 270 мест в Национальном собрании. Второй результат показал левый альянс «Новый народный фронт», который может претендовать на 200 мест в парламенте.

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      Марина Совина
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