Третий силовик оказался причастен к издевательствам в отделе полиции Петербурга

СК: третий полицейский попал под следствие за избиение задержанного в Петербурге

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении третьего сотрудника 19-го отдела полиции в Выборгском районе Петербурга, участвовавшего в издевательствах над задержанным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Под следствием оказался исполняющий обязанности дежурного отдела полиции. У него проведен обыск. Следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным СК, в апреле полицейский, работавший тогда водителем группы по охране объектов органов внутренних дел, применил физическую силу к доставленному в отдел полиции мужчине, задержанному за административное правонарушение. Силовик нанес потерпевшему удары по телу, а затем бил током из электрошокера.

По делу об издевательствах над задержанным арестованы еще двое его коллег.

1 июня сообщалось, что в Москве следователи завели уголовное дело на полицейских, которые издевались над задержанным, в частности, опускали его головой в унитаз.