Удар российской сверхмощной авиабомбы по пункту управления ВСУ сняли на видео

Взрыв российской ФАБ-3000 в пункте управления ВСУ попал на видео

В сети появился ролик с моментом удара российской сверхмощной авиабомбы по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео видно, как в здании происходит сильный взрыв, и оно оказывается полностью охвачено огнем. Поясняется, что строение было полностью разрушено в результате попадания трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000.

О применении ФАБ-3000 по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) сообщалось 30 июня. Тогда стало известно об уничтожении около 60 украинских военнослужащих и нескольких единиц автомобильной техники.

