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15:28, 1 июля 2024Россия

В Белгороде восстановили энергоснабжение

Демидов: в Белгороде полностью восстановили энергоснабжение

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В Белгороде полностью восстановили энергоснабжение, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

При этом по словам главы Белгорода, часть светофоров на улицах города еще не работают. Речь идет о перекрестках улиц Щорса и Губкина, а также Ватутина и Губкина.

«Сотрудники Центра организации дорожного движения продолжают мониторинг ситуации на основных транспортных развязках города. Большая часть светофорных объектов уже переведена в штатный режим работы. Заторовых ситуаций на дорогах нет», — написал Демидов.

В Белгороде без света оставались жилые дома и социальные учреждения, не работали светофоры, системы оповещения, а также наблюдались перебои с водоснабжением, что связывали с отключением электроэнергии на водозаборах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле нескольких районов со стороны ВСУ, в результате которых фиксировались повреждения на линиях связи, газо- и электроснабжения. Восстановить подачу электроэнергии планировалось до 21 часа.

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      Елена Торубарова
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