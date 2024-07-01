В Белгороде восстановили энергоснабжение

Демидов: в Белгороде полностью восстановили энергоснабжение

В Белгороде полностью восстановили энергоснабжение, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

При этом по словам главы Белгорода, часть светофоров на улицах города еще не работают. Речь идет о перекрестках улиц Щорса и Губкина, а также Ватутина и Губкина.

«Сотрудники Центра организации дорожного движения продолжают мониторинг ситуации на основных транспортных развязках города. Большая часть светофорных объектов уже переведена в штатный режим работы. Заторовых ситуаций на дорогах нет», — написал Демидов.

В Белгороде без света оставались жилые дома и социальные учреждения, не работали светофоры, системы оповещения, а также наблюдались перебои с водоснабжением, что связывали с отключением электроэнергии на водозаборах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле нескольких районов со стороны ВСУ, в результате которых фиксировались повреждения на линиях связи, газо- и электроснабжения. Восстановить подачу электроэнергии планировалось до 21 часа.

